Scherzer Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der aktuelle Scherzer &-RSI liegt bei 62,5, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie von Scherzer & im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,01 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt Scherzer & damit um 28,29 Prozent unter dem Durchschnitt (7,27 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 6,27 Prozent, wobei Scherzer & aktuell um 27,28 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend positive Meinungen zu Scherzer & veröffentlicht, allerdings überwogen in den vergangenen Tagen die negativen Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen, und die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Scherzer & wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.