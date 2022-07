Scherzer Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Kurs der Aktie Scherzer & steht am 23.07.2022, 02:48 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 2.98 EUR. Der Titel wird der Branche "Multi-Sektor Holdings" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Scherzer & auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Scherzer &. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7,71. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Scherzer & zahlt die Börse 7,71 Euro. Dies sind 97 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 232,2. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Scherzer & liegt mit einer Dividendenrendite von 1,67 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche hat einen Wert von 5,05, wodurch sich eine Differenz von -3,39 Prozent zur Scherzer &-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.