Scherzer Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Scherzer & liegt bei 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 56,25 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Scherzer & diskutiert. Die Anleger zeigten an sechs Tagen positive Stimmung und an einem Tag negative Stimmung. Aktuell dominieren erneut positive Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Scherzer &-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 2,54 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 2,24 EUR liegt, wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 2,32 EUR, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Scherzer & in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,67 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 8,07 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -24,74 Prozent führt. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 13,83 Prozent, wobei Scherzer & um 30,5 Prozent darunter liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.