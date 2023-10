Scheinwerferspezialist Hella steigert Umsatz deutlich

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Hella hat seine Geschäfte in den ersten neun Monaten deutlich ausweiten können. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kletterte der Umsatz um 13 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Lippstadt mitteilte. Werden Wechselkurse ausgeklammert, seien die Erlöse um knapp 17 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro gestiegen.

"In 2023 sind wir sehr erfolgreich unterwegs", sagte Unternehmenschef Michel Favre. Hella wachse in allen Bereichen und in allen Regionen. Das Unternehmen besetze vor allem mit seinen Technologien die großen Markttrends der Mobilität. Bei automatisiertem Fahren, Elektromobilität und anspruchsvollsten Lichtlösungen sei der Autozulieferer führend.