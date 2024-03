Schaffner Aktie: Das war nur der Anfang!

Schaffner wird auf fundamentalen Basis als unterbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt der Elektronischen Geräte und Komponenten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 18,41, was einem Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 141,22 entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung der Schaffner-Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Schaffner-Aktie mit 485 CHF inzwischen -1,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +8,61 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Schaffner-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 86,67 Prozent erzielt, was 71,91 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zu Aktien aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite deutlich höher, nämlich um 77,7 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Gut" bewertet.