Schaffner Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Schaffner-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 420,79 CHF verzeichnet, was einem Anstieg von +16,45 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 490 CHF entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 492,68 CHF, was einem minimalen Rückgang von -0,54 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf kurzfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat die Schaffner-Aktie eine Rendite von 67,58 Prozent erzielt, was 39,38 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 18,97 Prozent, was bedeutet, dass Schaffner aktuell um 48,61 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schaffner liegt mit 17,82 unter dem durchschnittlichen KGV der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" von 39. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert kennzeichnet die Aktie als "günstig" und erhält daher auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt die Schaffner-Aktie mit einem RSI von 50 auf 7-Tage-Basis im neutralen Bereich. Auf 25-Tage-Basis ergibt sich ein RSI von 61, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.