Schaffner Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Schaffner in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Schaffner mit 1,82 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,33 Prozent in der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche. Aufgrund dieser Differenz von -0,51 Prozent erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussion in den Social Media in den letzten Tagen zeigt, dass die Marktteilnehmer grundsätzlich neutral gegenüber Schaffner eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In fundamentalen Analysen wird die Aktie von Schaffner als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 17,82 insgesamt 53 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 37,56 im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".