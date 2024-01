Schaffner Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Dividendenrendite für Schaffner beträgt derzeit 1,82 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 2,28 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral". In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Bereich Informationstechnologie liegt die Rendite von Schaffner um 43 Prozent höher als der Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,82 liegt 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet macht und zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Schaffner-Aktie liegt bei 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Schaffner.