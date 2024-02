Schaffner Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Schaffner wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen, um die Situation genauer zu betrachten. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Schaffner weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und liegt bei 61,29, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinausläuft. Insgesamt erhält das Schaffner-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Schaffner wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Schaffner auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Schaffner weist ein KGV von 17,82 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 39,01. Somit ist die Aktie unterbewertet und wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse verläuft der gleitende Durchschnittskurs (GD200) von Schaffner bei 418,68 CHF, während der Kurs der Aktie bei 490 CHF liegt, was einer Abweichung von +17,03 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 492,72 CHF, was einer Abweichung von -0,55 Prozent entspricht und somit als "Neutral"-Wert betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut" in der technischen Analyse.