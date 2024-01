Schafferration Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Die Anlegerstimmung hinsichtlich Schaffer zeigt sich neutral, so die Diskussion in den sozialen Medien. In den letzten Tagen gab es weder deutlich positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten wurden größtenteils neutral bewertet. Aufgrund einer Stimmungsanalyse wird Schaffer daher insgesamt als "neutral" eingestuft. Die Redaktion verleiht dem Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung ebenfalls ein "neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Schaffer-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 17,36 AUD für die letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 18,03 AUD, was einer Abweichung von +3,86 Prozent entspricht. Daher wird auch hier eine "neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen nur geringe Abweichungen vom letzten Schlusskurs, wodurch auch hier ein "neutral"-Rating vergeben wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert. Daher wird auch in diesem Bereich eine "neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Schaffer-Aktie zeigt sich mit einem Wert von 70,15 auf einer Skala von 0 bis 100 als "überkauft", was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, führt zu einer "neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich für die Schaffer-Aktie daher eine Gesamteinschätzung von "schlecht".