Schafferration Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

In den vergangenen zwei Wochen wurde der Schaffer-Wert von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Hauptsächlich wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung einer neutralen Anleger-Stimmung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar ändern, was zu neuen Einschätzungen für Aktien führt. Bei Schaffer wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Schaffer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 17,36 AUD. Der letzte Schlusskurs (18,2 AUD) weicht um +4,84 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (17,66 AUD) weist nur eine geringe Abweichung von +3,06 Prozent auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Schaffer liegt momentan bei 73,44 Punkten, was bedeutet, dass die Schaffer-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Schaffer-Aktie demnach eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Analyse der Anleger-Stimmung, der Diskussionsintensität, der Charttechnik und des Relative Strength Index.