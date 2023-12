Schafferration Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Schaffer-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 18,03 AUD gehandelt, was einer Entfernung von +3,74 Prozent vom GD200 (17,38 AUD) entspricht. Dies deutet charttechnisch auf ein "Neutral"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 17,24 AUD, was einem Abstand von +4,58 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Basierend auf diesen Werten wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 100, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 28, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Schaffer wurde als mittel eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum eine Veränderung, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, und auch das Anleger-Sentiment ergibt eine "Neutral"-Einschätzung.