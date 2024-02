Schafferration Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Schaffer-Aktie wird derzeit auf der Grundlage der technischen Analyse bewertet. Der aktuelle Kurs von 19,1 AUD zeigt eine Entfernung von +9,52 Prozent vom GD200 (17,44 AUD) und signalisiert somit ein gutes Zeichen. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 18,48 AUD, was zu einem neutralen Signal führt, da der Abstand +3,35 Prozent beträgt. Betrachtet man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen, so wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Schaffer-Aktie zeigt aktuell keine signifikanten Ausschläge in den sozialen Medien. Weder positive noch negative Themen haben in den letzten Tagen starkes Interesse hervorgerufen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich, dass die Schaffer-Aktie mit einem Wert von 25 als überverkauft gilt, was ein gutes Signal darstellt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 33, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes für Schaffer festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Diskussionsstärke wurden registriert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Schaffer-Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".