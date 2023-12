Schaeffler-Vorstandschef Rosenfeld für fünf weitere Jahre im Amt

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Schaeffler -Vorstandschef Klaus Rosenfeld bleibt fünf weitere Jahre an der Spitze des fränkischen Automobil- und Industriezulieferers. Der Aufsichtsrat der Schaeffler AG habe in seiner Sitzung am Freitag die Verlängerung des Vertrages des 57-Jährigen beschlossen, teilte Schaeffler mit.

Rosenfeld war 2009 als Finanzvorstand zur Schaeffler Gruppe gestoßen. Seit 2013 steht er an der Konzernspitze. Die bevorstehende Fusion mit der Vitesco AG gilt als eine der wichtigsten Aufgaben in der näheren Zukunft für den Schaeffler-Vorstand./dm/DP/men