Schaeffler-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Aktienkurs von Schaeffler hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,27 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 4,83 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Schaeffler im Branchenvergleich eine Underperformance von -12,1 Prozent aufweist. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,27 Prozent im letzten Jahr, und Schaeffler lag 14,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Schaeffler in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Schaeffler-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 beträgt 22,61, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 31,36 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Dividendenrendite von Schaeffler liegt bei 8,59 Prozent, was 4,77 Prozent über dem Branchendurchschnitt der "Automatische Komponenten"-Branche (durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent) liegt. Daher wird die Aktie als lukratives Investment angesehen und von der Redaktion mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Schaeffler-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 5,72 EUR. Der letzte Schlusskurs (5,615 EUR) liegt damit auf ähnlichem Niveau (Unterschied -1,84 Prozent) und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (5,17 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,61 Prozent). Somit erhält die Schaeffler-Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Schaeffler-Aktie unter Berücksichtigung der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

