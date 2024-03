Schaeffler Aktie: Das war nur der Anfang!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schaeffler beträgt derzeit 7,61, was 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 18 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Im Vergleich zur Durchschnittsperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Schaeffler mit 0,29 Prozent um mehr als 3 Prozent darüber. Die "Automatische Komponenten"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,43 Prozent, während Schaeffler mit 1,72 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Schaeffler festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Mit einer Dividende von 8,31 % schüttet Schaeffler im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (3,76 %) wesentlich mehr aus. Die Differenz von 4,55 Prozentpunkten führt zu einer positiven Bewertung als "Gut".