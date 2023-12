Schaeffler Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was die Anleger anspricht. In den letzten neun Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch hat sich die Stimmung in den letzten Tagen in Bezug auf das Unternehmen Schaeffler verschlechtert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion geführt hat.

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben gezeigt, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab. Konkret gab es 2 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Schaeffler liegt der RSI7 aktuell bei 18,58 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Schaeffler weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Schaeffler damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 8,59 Prozent und liegt damit 4,78 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Schaeffler-Aktie bekommt deshalb eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt die Rendite von Schaeffler mit -7,27 Prozent mehr als 19 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche liegt die Rendite von Schaeffler mit 11,35 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Schaeffler kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Schaeffler jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Schaeffler-Analyse.

Schaeffler: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...