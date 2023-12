Schaeffler Aktie: Wohin geht die Reise?

Schaeffler-Aktie mit hoher Dividendenrendite und unterbewertetem KGV

Die Schaeffler-Aktie bietet derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 8,59 Prozent, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schaeffler mit 6,11 wesentlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 21,07. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich jedoch ein gemischtes Bild. Während der 200-Tage-Durchschnitt einen negativen Trend zeigt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, liegt der 50-Tage-Durchschnitt auf einem ähnlichen Niveau und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Schaeffler-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen deutet auf eine "Gut"-Einstufung hin, während der RSI für 25 Tage zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Zusammenfassend zeigt die Schaeffler-Aktie eine starke Dividendenrendite und ein unterbewertetes KGV, was zu positiven Bewertungen in der fundamentalen Analyse führt. Die technische Analyse und der RSI zeigen jedoch gemischte Signale, was zu unterschiedlichen Bewertungen in diesen Kategorien führt.

Schaeffler kaufen, halten oder verkaufen?

