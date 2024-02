Schaeffler Aktie: Wirklich lohnenswert?

Das Anleger-Sentiment für die Schaeffler-Aktie zeigt sich insgesamt positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch die Themen rund um Schaeffler wurden überwiegend positiv diskutiert. Die analytische Seite zeigt, dass sowohl positive als auch negative Signale abgegeben wurden, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der Schlusskurs der Schaeffler-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 5,57 EUR lag. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 6,52 EUR, was einem Unterschied von +17,06 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 5,7 EUR eine positive Abweichung von +14,39 Prozent, was zu einer guten Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Schaeffler-Aktie konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb dieser Aspekt neutral bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Fundamental betrachtet weist die Schaeffler-Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,55 auf, was im Vergleich zur Branche als günstig eingestuft wird. Der Durchschnitt der Branche "Automatische Komponenten" liegt bei 20, daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich somit bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt eine positive Bewertung für die Schaeffler-Aktie.