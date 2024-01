Schaeffler Aktie: Was wird das noch werden?

Die technische Analyse der Schaeffler-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 5,65 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,485 EUR liegt nur um -2,92 Prozent darunter, was zu einer neutralen Bewertung führt. Eine ähnliche Betrachtung basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt ebenfalls ein neutrales Rating, da der Schlusskurs von 5,32 EUR nur um +3,1 Prozent vom gleitenden Durchschnitt abweicht.

Die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Stimmung gegenüber Schaeffler überwiegend positiv ist. Auch in den Handelssignalen zeigt sich eine positive Stimmung, jedoch wird auf dieser Ebene eine negative Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) weist einen Wert von 87,21 auf, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 39 eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung in dieser Kategorie als negativ führt.

In Bezug auf fundamentale Faktoren liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schaeffler aktuell bei 6,82, was 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit auf eine Unterbewertung hinweist.

Insgesamt ergibt sich aus diesen Analysen eine neutrale bis negative Bewertung der Schaeffler-Aktie basierend auf verschiedenen technischen und fundamentalen Faktoren.

