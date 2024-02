Schaeffler Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Schaeffler-Aktie bietet derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 8,31 Prozent, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 3,76 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Schaeffler-Aktie bei 5,57 EUR, was zu einem positiven Signal führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 6,23 EUR, was einem Abstand von +11,85 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt die Aktie positive Signale, mit einer Differenz von +12,05 Prozent. Insgesamt ergibt sich ein positives Gesamtbild auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Schaeffler-Aktie sind jedoch gemischt. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität im Internet zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Stimmung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt ergibt sich in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild ein eher negatives Bild.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich die Schaeffler-Aktie jedoch als deutlich unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,55 im Vergleich zum Branchenmittel von 18,67. Dies führt zu einer positiven Empfehlung für die Aktie.