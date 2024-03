Schaeffler Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken neutral. Es war keine klare Richtung zu erkennen, weder im positiven noch im negativen Bereich. In den vergangenen ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Schaeffler unterhalten. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret gab es 8 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) basierend auf der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Von fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet gilt die Aktie von Schaeffler als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Denn das KGV liegt bei 7,61, insgesamt 59 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Automatische Komponenten", der bei 18,34 liegt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Schaeffler konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage mit "Schlecht" bewertet. Bezüglich der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Schaeffler auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt der RSI als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Schaeffler führt bei einem Niveau von 68,35 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 39,58 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".