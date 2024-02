Schaeffler Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Schaeffler wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was die Einschätzung als "Schlecht" bestätigt.

Um festzustellen, ob die Schaeffler-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurden der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage und der RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 64,65 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 33,24, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 5,58 EUR für den Schlusskurs der Schaeffler-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,2 EUR, was einem Unterschied von +11,11 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (5,76 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (+7,64 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Schaeffler eine Dividendenrendite von 8,31 Prozent auf, was 4,58 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Daher wird die Schaeffler-Aktie als lukratives Investment eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.