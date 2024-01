Schaeffler Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Aktienkurs von Schaeffler hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -5,75 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automatische Komponenten"-Branche von 3,44 Prozent liegt Schaeffler mit 9,19 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schaeffler beträgt derzeit 6, was im Vergleich zum Durchschnitt von 19 in der "Automatische Komponenten"-Branche zeigt, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 von Schaeffler aktuell bei 39,52 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 36,79 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Schaeffler-Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Schaeffler derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten, mit einer Differenz von 4,5 Prozentpunkten (8,31 % gegenüber 3,81 %). Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

