Schaeffler Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Aktienkurs des Unternehmens Schaeffler hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,27 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt um 4,7 Prozent gestiegen, was darauf hindeutet, dass Schaeffler in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -11,96 Prozent aufweist. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 6,29 Prozent, wobei Schaeffler 13,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Schaeffler aktuell bei 5,71 EUR liegt. Daraus ergibt sich eine Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 5,465 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -4,29 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 5,19 EUR, was für die Schaeffler-Aktie eine Differenz von +5,3 Prozent und somit ein "Gut"-Signal bedeutet. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktivität im Netz im üblichen Bereich liegt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Schaeffler in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Abschließend betrachtet, zeigt der Relative Strength Index (RSI) für die Schaeffler-Aktie einen Wert von 52 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Für die letzten 25 Handelstage ergibt sich ein RSI-Wert von 38,35, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Schaeffler damit ein "Neutral"-Rating.

