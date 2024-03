Schaeffler Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Schaeffler-Aktie wird derzeit anhand der technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 5,62 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs von 6,4 EUR um +13,88 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs GD50 der vergangenen 50 Tage von 6,12 EUR zeigt eine Abweichung von +4,58 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schaeffler einen Wert von 7, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Automatische Komponenten" (KGV von 18,17) unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung und damit zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Bewertung in den vergangenen zwei Wochen. Trotzdem wurden in den letzten Tagen vermehrt positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Auswertung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, unterstützt von 5 Gut- und 0 Schlecht-Signalen.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Schaeffler in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als normal eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.