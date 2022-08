Schaeffler-Aktie: Neue und innovative Produktlösungen für den Personen- und Güterverkehr!

Nach einer pandemiebedingten Pause öffnet die InnoTrans - die internationale Leitmesse für Verkehrstechnik - wieder ihre Tore und zeigt, was die Zukunft der Mobilität bringt. Als einer der weltweit führenden Automobil- und Industriezulieferer, unter anderem für den Bahnsektor, präsentiert Schaeffler auf der Messe in Berlin vom 20. bis 23. September 2022 neue Lösungen für Lager in Schienenfahrzeugen sowie innovative Systeme,… Hier weiterlesen