Schaeffler Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Schaeffler-Aktie wird hinsichtlich der technischen Analyse positiv bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,145 EUR, was einen Unterschied von +10,32 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 5,57 EUR ausmacht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,52 EUR wird mit einem letzten Schlusskurs über dem Durchschnitt (+11,32 Prozent) positiv bewertet. Insgesamt erhält die Schaeffler-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird die Aktie von Schaeffler über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Jedoch verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung eine positive Tendenz, wodurch die Gesamtbewertung in diesem Punkt auf "Gut" lautet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Schaeffler-Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche zahlt die Börse 64 Prozent weniger für jeden Euro Gewinn von Schaeffler. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich allerdings eine Unterperformance der Schaeffler-Aktie. Mit einer Performance von -5,75 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zum Durchschnitt von -0,31 Prozent in der "Automatische Komponenten"-Branche und 6,78 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors, erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.