Schaeffler Aktie: Jubelschreie!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Schaeffler ist überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen gab es 12 positive und einen negativen Tag, wobei an einem Tag keine klare Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Schaeffler daher eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche konnte Schaeffler in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +1,42 Prozent erzielen, während der Durchschnitt der Branche um -0,87 Prozent fiel. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance von Schaeffler mit +3,67 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält Schaeffler ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Schaeffler-Aktie am letzten Handelstag sowohl über dem 200-Tages-Durchschnitt als auch über dem 50-Tages-Durchschnitt lag. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Abschließend betrachtet, wird die Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigen, dass die Schaeffler-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse. Insgesamt wird Schaeffler also mit einer positiven Einschätzung bewertet.