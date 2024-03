Schaeffler Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Schaeffler-Aktie wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,62 EUR, was einer Überbewertung von +13,88 Prozent entspricht, da der Kurs der Aktie bei 6,4 EUR liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 6,12 EUR lässt eine Abweichung von +4,58 Prozent erkennen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde Schaeffler in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Die Redaktion hat dabei 5 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" konnte die Schaeffler-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 0,29 Prozent erzielen, was 1,88 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Automatische Komponenten" liegt die Aktie mit 1,65 Prozent über dem Durchschnitt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schaeffler liegt bei 7, was im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der Branche als unterbewertet eingestuft wird. Der Durchschnitt liegt hier bei 18,17, was einer Unterbewertung von etwa 58 Prozent entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Schaeffler-Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.