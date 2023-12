Schaeffler Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Aktienkurs von Schaeffler hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,98 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche durchschnittlich um 0,96 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -16,94 Prozent im Branchenvergleich für Schaeffler führt. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 9,3 Prozent im letzten Jahr, wobei Schaeffler um 25,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich sagen, dass die Aktivität im Netz bezüglich Schaeffler auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und somit eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht somit ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich für Schaeffler in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse kann festgestellt werden, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Schaeffler-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,8 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,035 EUR liegt, was einer Differenz von -13,19 Prozent entspricht und die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 5,17 EUR, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses von -2,61 Prozent entspricht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Schaeffler-Aktie.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Schaeffler-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 57) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 48,5) führen zu dieser Einschätzung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Schaeffler damit ein "Neutral"-Rating.

