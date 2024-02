Schaeffler Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Schaeffler AG zahlt im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche Automatische Komponenten eine attraktive Dividende von 8,31 %. Dies bedeutet eine 4,56-prozentige Outperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,75 %. Basierend auf dem aktuellen Kurs wird die Schaeffler-Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung verzeichnete Schaeffler in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,55 %. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -0,66 %. Dies bedeutet, dass Schaeffler eine Outperformance von +1,21 % im Branchenvergleich erzielt hat. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0,51 %, wobei Schaeffler mit 0,04 % über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser ähnlichen Renditen wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Schaeffler-Aktie derzeit positiv ist. Der Wert des GD200 liegt bei 5,57 EUR, während der Kurs der Aktie bei 6,45 EUR liegt, was einer Abweichung von +15,8 % entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 5,67 EUR, was einer Abweichung von +13,76 % entspricht. Auch hier wird die Aktie als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Die sozialen Medien zeigen ein positives Stimmungsbild rund um die Schaeffler-Aktie. In den Diskussionen und Meinungen der letzten Wochen überwiegen insgesamt die positiven Einschätzungen. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen bezüglich des Unternehmens angesprochen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet. Trotzdem wurden insgesamt sieben Handelssignale ermittelt, wovon drei als "Gut" und vier als "Schlecht" eingestuft wurden. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie letztendlich als "Schlecht" bewertet.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Schaeffler-Aktie eine attraktive Dividendenrendite bietet und sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch die Anlegerstimmung positiv bewertet wird.