Schaeffler Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Aktienkurs von Schaeffler hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,98 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt um 0,96 Prozent, was bedeutet, dass Schaeffler in diesem Branchenvergleich um -16,94 Prozent unterperformt hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 9,3 Prozent im letzten Jahr, und Schaeffler lag 25,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird der Aktie von Schaeffler ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zugeschrieben.

Wenn man in die Aktie von Schaeffler investiert, kann man derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 8,59 % erzielen, was einen Mehrertrag von 4,74 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" aus.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Schaeffler-Aktie beträgt aktuell 57, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich (Wert: 48,5), was dazu führt, dass die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Schaeffler.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Schaeffler-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der Wert des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,8 EUR liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 5.035 EUR deutlich darunter liegt (Unterschied -13,19 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein aktueller Wert von 5,17 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (-2,61 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. In der Gesamtbetrachtung wird die Schaeffler-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

