Schaeffler Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen Schaeffler von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies geht aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen hervor, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden vorwiegend positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher kann die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden.

Die Dividendenpolitik von Schaeffler erhält von Analysten eine "Gut"-Bewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 8, was einer positiven Differenz von +4,77 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Schaeffler-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs verläuft bei 5,72 EUR, während der Aktienkurs mit 5,615 EUR um -1,84 Prozent über diesem Trendsignal liegt. In den vergangenen 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs bei 5,17 EUR, was einer Abweichung von +8,61 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Schaeffler-Aktie eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI7 liegt bei 22,61, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 31,36 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

