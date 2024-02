Scatec Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der gleitende Durchschnittskurs der Scatec Asa beträgt derzeit 71,35 NOK, während der aktuelle Aktienkurs bei 72,45 NOK liegt. Dies bedeutet eine positive Abweichung von +1,54 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 74,78 NOK, was einer Abweichung von -3,12 Prozent entspricht und ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine durchschnittliche Aktivität der Aktie festgestellt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Scatec Asa liegt bei 31,85, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 53, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit nur vereinzelten neutralen Einstellungen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Aktie von Scatec Asa.