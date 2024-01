Scape Technologies A/S Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Analyse von Scape A- betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 44,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Scape A--Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 für Scape A- liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 55,2, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Scape A--Aktie laut dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage mit einem Wert von 0,15 EUR eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter (-35,73 Prozent Abweichung im Vergleich). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weist mit einem Wert von 0,11 EUR eine Abweichung von -12,36 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Scape A- auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Scape A- derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 23,21 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Scape A- durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Scape A- auf Basis der verschiedenen Faktoren eine "Neutral"-Bewertung.

