Scanfil Oyj Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI für Scanfil liegt in den letzten 7 Tagen bei 74,32 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI jedoch im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass sich die Stimmung für Scanfil in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer sich hauptsächlich mit neutralen Themen befasst haben. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

In der charttechnischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Scanfil-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 8,86 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 7,45 EUR lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 7,73 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Scanfil daher in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.