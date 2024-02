Scandium Mining Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Scandium Mining in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Scandium Mining gezeigt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen ebenfalls neutral gegenüber Scandium Mining. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Scandium Mining derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,5% liegt. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Fundamental betrachtet hat Scandium Mining ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 33 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Scandium Mining aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.