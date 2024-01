Scandium Mining Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Dividendenrendite von Scandium Mining liegt mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,57 %. Dies entspricht einem Unterschied von 3,57 Prozentpunkten und führt zu einer niedrigeren Ertragslage, die als "schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Scandium Mining-Aktie ein Durchschnitt von 0,04 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,025 CAD, was einem Unterschied von -37,5 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den aktuellen Schlusskursen, was zu einer erneuten "schlechten" Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Scandium Mining zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 33,33 und 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "neutral" in diesem Bereich der Analyse.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Scandium Mining 28, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 32,4 haben. Dies deutet darauf hin, dass Scandium Mining derzeit unterbewertet ist, was zu einer Bewertung als "gut" in dieser Kategorie führt.