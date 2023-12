Scandium Mining Aktie: Was für eine Niederlage!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Scandium Mining heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Scandium Mining überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Scandium Mining weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Scandium Mining-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien könnten Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. Bei Scandium Mining konnten in den vergangenen vier Wochen jedoch keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie eine Rendite von -53,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") einer Unterperformance von 41,87 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,47 Prozent, und Scandium Mining liegt aktuell 41,87 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Scandium Mining-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,04 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,02 CAD liegt, was einer Abweichung von 50 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,03 CAD liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von 33,33 Prozent. Insgesamt erhält die Scandium Mining-Aktie auf Basis der technischen Analyse somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.