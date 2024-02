Scandium Mining Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Aktie von Scandium Mining wird derzeit als unterbewertet eingestuft, verglichen mit dem Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 28,34, was einem deutlichen Abstand von 92 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 336,1 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment, welches auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt ebenfalls eine neutrale Haltung gegenüber Scandium Mining. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den vergangenen Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Scandium Mining im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,55 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 3,55 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Dividenden-Ertrag.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Scandium Mining auf fundamentaler Basis als unterbewertet eingestuft wird, während das Sentiment, die Anleger-Diskussionen und die Dividende neutral bis schlecht bewertet werden.