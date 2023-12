Scandium Mining Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Scandium Mining bei 39, was bedeutet, dass die Börse 39,25 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ist dies eine Unterbewertung um 88 Prozent, da der durchschnittliche Wert im Bereich "Metalle und Bergbau" derzeit bei 319 liegt. Aufgrund des KGV wird der Titel als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Scandium Mining in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie vom Redaktionsteam als "Neutral" bewertet wird.

Im Branchenvergleich erzielte Scandium Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,33 Prozent, was eine Underperformance von -41,9 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Scandium Mining um 41,9 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von Scandium Mining liegt bei 100, was auf eine "überverkaufte" Einstufung hinweist. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, zeigt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für Scandium Mining.