Scandinavian Tobacco A/S-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die technische Analyse der Scandinavian Tobacco A- zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 115,51 DKK liegt, während der aktuelle Aktienkurs 126 DKK beträgt. Dies führt zu einer positiven Differenz von +9,08 Prozent zum GD200, was eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 123,77 DKK, was einen Abstand von +1,8 Prozent zur Aktie bedeutet und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Scandinavian Tobacco A- derzeit bei 6,77 Prozent liegt, was über dem Branchendurchschnitt von 3,34 Prozent liegt. Dies ergibt eine positive Differenz von +3,43 Prozent, wodurch die Aktie von der Redaktion in Bezug auf ihre Dividendenpolitik positiv bewertet wird.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8 für Scandinavian Tobacco A-, was bedeutet, dass die Börse 8,12 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Im Vergleich zur Branche liegt dieser Wert um 46 Prozent niedriger, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist. Aufgrund des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Auch die Meinungen und Stimmungen der Anleger auf sozialen Plattformen wurden berücksichtigt. Die überwiegend positiven Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen führen zu einer positiven Einschätzung der Aktie hinsichtlich der Anlegerstimmung und erhalten daher die Bewertung "Gut".

Insgesamt erhält die Scandinavian Tobacco A- Aktie in den verschiedenen Bereichen positive Bewertungen, was auf eine gute Performance und attraktive Investitionsmöglichkeiten hindeutet.