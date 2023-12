Scandinavian Tobacco A/S Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse der Scandinavian Tobacco A-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 118 DKK liegt, was einer Entfernung von +0,67 Prozent vom GD200 (117,21 DKK) entspricht. Dies signalisiert neutralen Kurs. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 110,84 DKK, was einem positiven Signal entspricht, da der Abstand zum GD200 bei +6,46 Prozent liegt. Insgesamt wird der Kurs der Scandinavian Tobacco A-Aktie also als "Gut" bewertet.

Von fundamentaler Seite betrachtet, ergibt sich ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7 für Scandinavian Tobacco A-. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Tabakbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 14 haben, zeigt sich die Scandinavian Tobacco A- als unterbewertet. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine positive Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Scandinavian Tobacco A-Aktie liegt derzeit bei 65, was auf ein neutrales Rating hinweist, da weder überkauft noch überverkauft. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 33,71 eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der RSI-Analyse.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Stimmungen. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Insgesamt neutrale Meinungen wurden an weiteren vier Tagen geäußert. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Somit erhält die Scandinavian Tobacco A-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung.