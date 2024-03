Scandinavian Tobacco A/S Aktie: DAS heißt noch nichts

Aktieninvestoren, die in die Aktie von Scandinavian Tobacco A- investieren, können sich über eine attraktive Dividendenrendite freuen. Mit 6,77 % liegt diese deutlich über dem Branchendurchschnitt im Tabaksektor und bietet somit einen Mehrertrag von 3,4 Prozentpunkten. Die Dividendenausschüttungen des Unternehmens fallen somit höher aus, was zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen jedoch nicht nur harte, sondern auch weiche Faktoren eine Rolle. So zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Aktie von Scandinavian Tobacco A- in den vergangenen Monaten nur eine geringe Diskussionsintensität aufweist. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz auf, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Scandinavian Tobacco A--Aktie zeigt einen neutralen Wert von 64, während der RSI auf 25-Tage Basis ebenfalls eine neutrale Bewertung von 51,44 erhält. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Scandinavian Tobacco A- nach der RSI-Bewertung.

In fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens einen Wert von 9 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Tabakbranche durchschnittlich ein KGV von 15 haben. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie von Scandinavian Tobacco A- aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine positive Einschätzung erhält.

Insgesamt bietet die Aktie von Scandinavian Tobacco A- also eine attraktive Dividendenrendite und wird aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft.