Scandinavian Tobacco A/S Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage getroffen werden. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Scandinavian Tobacco A--Aktie: Der Wert beträgt aktuell 14, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Somit erhält es ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt sich weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI7 ist die Scandinavian Tobacco A- hier weder überkauft noch überverkauft. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Scandinavian Tobacco A-.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für die Scandinavian Tobacco A- festgestellt wurden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde. Insgesamt erhält die Scandinavian Tobacco A- auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Scandinavian Tobacco A--Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von +0,45 Prozent führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt ebenfalls nur eine geringe Abweichung von +3,47 Prozent, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Scandinavian Tobacco A- aktuell 7, was eine positive Differenz von +4,26 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Tabak" darstellt. Daher erhält das Unternehmen für seine Dividendenpolitik eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.