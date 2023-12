Scandinavian Tobacco A/S Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Scandinavian Tobacco A- herangezogen.

Der RSI7 liegt momentan bei 84,42 Punkten, was darauf hindeutet, dass Scandinavian Tobacco A- überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 42,99, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, daher wird es als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Scandinavian Tobacco A- Wertpapier also ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Scandinavian Tobacco A- hat derzeit eine Dividendenrendite von 7,8 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,35%. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Scandinavian Tobacco A- beträgt 7, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 14. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher momentan unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Scandinavian Tobacco A- ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen ist positiv, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.