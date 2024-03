Scandinavian Tobacco A/S Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Aktie von Scandinavian Tobacco A- zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten auf üblichem Niveau, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings gab es eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Von fundamentaler Seite betrachtet, weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,12 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und eine gute Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Scandinavian Tobacco A- derzeit bei 115,56 DKK liegt, während der aktuelle Kurs bei 125,9 DKK liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund des Abstands zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 123,84 DKK, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie jedoch eine gute Gesamtbewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Scandinavian Tobacco A- eine Dividendenrendite von 6,77% aus, was 3,43 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,34%. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie in Bezug auf die Dividende gut abschneidet.