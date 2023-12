Scandinavian Tobacco A/S Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger bezüglich der Scandinavian Tobacco A-Aktie gab. Die Diskussionsintensität war ebenfalls stabil, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde die Scandinavian Tobacco A-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anlegerstimmung wird daher als gut eingestuft, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Diskussionen.

Die Dividendenrendite der Scandinavian Tobacco A-Aktie liegt derzeit bei 7,8%, was über dem Branchendurchschnitt von 3,35% liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung bezüglich der Dividende, da die Rendite deutlich höher ist als der Durchschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der durchschnittliche Schlusskurs der Aktie für die letzten 200 Tage eine geringfügige Abweichung von -1,66% zum aktuellen Schlusskurs. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist eine geringe Abweichung von +3,51% auf, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Scandinavian Tobacco A-Aktie daher insgesamt ein neutrales Rating basierend auf der Analyse von Stimmung, Dividendenrendite und technischer Chartanalyse.