Scandinavian Tobacco A/S Aktie: Eine Gewinnchance?

In den letzten Wochen gab es bei Scandinavian Tobacco A- keine wesentliche Veränderung im Sentiment und Buzz. Dies zeigt, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die die Stimmung rund um die Aktie beeinflussen. Daher wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen für diese Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Scandinavian Tobacco A- stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch die positiven Themen rund um das Unternehmen wurden intensiv diskutiert, weshalb sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung ergibt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Scandinavian Tobacco A--Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 117,03 DKK im Vergleich zum aktuellen Kurs (114,3 DKK) eine Abweichung von -2,33 Prozent aufweist. Das führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 111,8 DKK nahe am letzten Schlusskurs (+2,24 Prozent Abweichung), weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Scandinavian Tobacco A- beträgt aktuell 86,67 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Scandinavian Tobacco A- daher für diesen Punkt unserer Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.